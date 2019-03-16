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Köpekleri ilaçla uyutup, 12 kuzu çaldılar

Bir çiftçiye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren hırsızlar, köpekleri ilaçla uyuttuktan sonra 2 aylık 12 kuzuyu çalarak, kayıplara karıştı.

İHA | 16.03.2019 - 11:38..
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Yusuf Er’e ait evin yanındaki ağıla gelen hırsızlar, henüz 2 aylık 12 kuzuyu çaldı.

Köpekleri ilaçla uyutup, 12 kuzu çaldılar

GECE YARISI FARK ETTİ

Hırsızların evde bulunan köpekleri, uyutarak etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Olayı gece yarısı fark eden hayvan sahibi Yusuf Er, jandarmaya şikayette bulundu.

Köpekleri ilaçla uyutup, 12 kuzu çaldılar

8 BİN LİRA ZARAR

Jandarma ekipleri ev ve ahır çevresinde incelemelerde bulunarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anında evde olmadığını kaydeden hayvan sahibi Yusuf Er, maddi zararının yaklaşık 8 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

Köpekleri ilaçla uyutup, 12 kuzu çaldılar

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