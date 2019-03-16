Köpekleri ilaçla uyutup, 12 kuzu çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Yusuf Er’e ait evin yanındaki ağıla gelen hırsızlar, henüz 2 aylık 12 kuzuyu çaldı.

GECE YARISI FARK ETTİ

Hırsızların evde bulunan köpekleri, uyutarak etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Olayı gece yarısı fark eden hayvan sahibi Yusuf Er, jandarmaya şikayette bulundu.

8 BİN LİRA ZARAR

Jandarma ekipleri ev ve ahır çevresinde incelemelerde bulunarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anında evde olmadığını kaydeden hayvan sahibi Yusuf Er, maddi zararının yaklaşık 8 bin lira civarında olduğunu ifade etti.