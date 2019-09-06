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Köpeklerin havladığı adama baltayla saldırdı

Edirne'de bir kişi, sokak köpeklerinin havlamasına neden olduğunu öne sürdüğü husumetlisine baltayla saldırıp, kolunu kırdı. Yaralanan şahıs tedavi altına alınırken, saldırgan tutuklandı.

DHA | 06.09.2019 - 10:14..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yürüyüşe çıkan Ahmet Naci Ada'nın peşine takılan sokak köpekleri, havlamaya başladı.

KÖPEKLER HAVLIYOR DİYE BALTAYLA SALDIRDI

Bu sırada evinde oturan Sabri Gürsoy, köpeklerin havlama sesinden rahatsız oldu ve Ada'nın yanına gitti. Gürsoy, köpeklerin kendisine havladığını öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya yanında getirdiği baltayla saldırdı. Ada yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpeklerin havladığı adama baltayla saldırdı

SAĞ KOLU KIRILDI, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Naci Ada'nın, sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Sabri Gürsoy ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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