Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti.
MÜFTÜ, HAYVANLARA ŞEFKATTEN BAHSETTİ
Özer’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii’ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı.
Köpek saldırısında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesinde gerginlik VİDEO
ÖĞRENCİNİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sırada, Özer’in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, "Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.