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Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Kayseri'de köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazında müftü hayvanlara şefkatten bahsedince ölen öğrencinin yakınları tepki gösterdi, tartışma çıktı.

İHA | 05.01.2019 - 13:50..
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Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti.

MÜFTÜ, HAYVANLARA ŞEFKATTEN BAHSETTİ

Özer’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii’ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı.

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

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ÖĞRENCİNİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada, Özer’in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, "Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

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