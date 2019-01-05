Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, 176 yıldır saray, köşk ve kasırların ipekli mefruşatını üretirken, müze fabrika konseptini de koruyor.

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Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Sigarada yüzde 63 olan ÖTV, bu gece yüzde 67'ye çıktı. Buna göre; 14 lira olan bir sigaranın 15 lira olması bekleniyor.