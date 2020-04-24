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Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yıtırdı.

İHA |
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Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

GÜÇLÜKLE KURTARILDILAR

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

3'ÜNÜN DURUMU AĞIRDI

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.

Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

MİNİK DAVUT KURTARILAMADI

Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Davut’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan biri hayatını kaybetti

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