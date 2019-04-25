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Köpeklerin saldırdığı kadını ölümden komşuları kurtardı

Komşusuna gitmek için evinden çıktığı sırada mahalledeki başıboş 4 köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İHA | 25.04.2019 - 08:55..
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Çorum'un Kargı ilçesinde akşam saatlerinde komşusuna gitmek üzere evden çıkan Rukiye Gedik’e, sokakta yürüdüğü sırada köy içerisindeki başıboş köpekler saldırdı.

KOL VE BACAKLARINDAN YARALANDI

Sokak köpekleri, kendisini korumaya çalışırken yere düşen yaşlı kadını, kol ve bacaklarından defalarca ısırdı. Bunun üzerine çığlıklar atmaya başlayan yaşlı kadını, komşuları kurtardı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan yaşlı kadının, kol ve bacaklarında derin ısırıklar ve morluklar meydana geldi.

Köpeklerin saldırdığı kadını ölümden komşuları kurtardı

Kargı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DAHA ÖNCE BİR KADIN ÖLDÜ

Aynı köyde 2015 yılı Nisan ayında Ü.Y. isimli yaşlı kadına, yolda yürüdüğü sırada köpekler saldırmış, köpekler yere düşen kadını parçalayarak öldürmüştü. Köylüler, ikinci kez böyle bir olayın meydana geldiği köyde tedirgin olduklarını ve özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaktan korktuklarını belirterek, yetkilerin konuyla ilgili önlem almasını istiyor.

Köpeklerin saldırdığı kadını ölümden komşuları kurtardı

Köpeklerin saldırdığı kadını ölümden komşuları kurtardı

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