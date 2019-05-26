Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde 3 gün önce, iki öğrenci okula gitmek üzere evden çıktı.

Emrah Caddesi üzerinden yürüyen iki öğrenciye, bir anda iki sokak köpeği saldırdı. Korkuyla sağa sola koşmaya başlayan öğrenciler büyük panik yaşadı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALIYORDU

Öğrencilerden biri asfalt zemine düşüp hafif şekilde yaralanırken, diğer öğrenci bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaçarken ayağı refüje takılıp düşen öğrenci, hızla geçen bir otomobilin birkaç santim dibine adeta kapaklandı. Aynı öğrenci ikinci otomobilin altında kalmaktan ise sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu.

Antalya'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklar eziliyordu ViDEO

OLAY ANI İŞ YERİ KAMERALARINDA

Her iki öğrenci de çevreden gelen esnafın köpekleri uzaklaştırmasıyla rahat bir nefes alabildi. Köpeklerin saldırı anı ve öğrencilerin kaçması iş yeri kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki öğrencinin kaçarken düşmesi, köpeklerin kovalaması ve öğrencilerin otomobile çarpılmaktan son anda kurtulması saniye saniye kaydedildi.

ARACIN ALTINDA KALIYORLARDI

Olayı gören Makbule Turgut, 3 senedir sokak köpeklerinden sorun yaşadıklarını belirterek, ilgili yerlere başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi. 3 gün önce sokak köpeklerinin okula giden 2 ortaokul öğrencisine saldırdığını anlatan Turgut, “Köpek yol kenarında yatıyordu. İki öğrenci de ileriden geliyordu. Çocukları görünce köpek saldırmaya başladı. Köpekten kaçarken çocuk düştü. Çocukların biri düşerken araca sıfır geçti, diğeri aracın altında kalıyordu kaçarken. İki çocuk da düştü. O korkuyu ben de yaşadım” dedi.

ŞOFÖRÜN USTALIĞI SAYESİNDE KURTULDU

Çocukların araç altında kalmamasının büyük şans olduğunu dile getiren Makbule Turgut, “O çocuk bizim de olabilirdi. İş yerinden çıkan çalışanlar kurtardı. Şoförün ustalığı sayesinde çocuklar kurtuldu” diye konuştu.