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Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

Kaçan köpeklerini kurtarmak için yan binanın terasına geçmek zorunda kalan 30 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek 4 katlı binadan aşağıya düştü. Kanlar içinde kalan şahıs, hayatını kaybetti.

DHA | 28.03.2019 - 16:59..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evli ve bir çocuk babası 30 yaşındaki Kemal Dar, evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında baktığı 4 köpeği beslemeye çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Dar, köpeklerin yan binanın terasına kaçtığını gördü. Köpeklerini almak için yan binaya geçmek isteyen Dar, dengesini kaybedip, binadan aşağıya düştü. Ağır yaralanan Dar'ın komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden geçen bir sağlık memurunun ilk müdahaleyi yaptığı Kemal Dar, gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

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