Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

1 Kayıp üniversite öğrencisi Belgrad Ormanı'nda aranıyor Kendisinden 22 Mart'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisini bulmak amacıyla Belgrad Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı.

2 Ruhsal detoks Güneşi görünce içimizde enerji patlamaları başladı. Ama unutmayalım kontrolsüz, iyi yönlendirilmemiş enerji mutluluk yerine yıkım da getirebilir.

3 2 ay boyunca aynı kıyafeti giyen kız İnstagram’da 25 bin takipçisi olan Marina şık, eğlenceli, mutlu fotoğraflar paylaşıyor ve aşırı tüketim sorunuyla ilgileniyor.

4 Ten rengine göre saç rengi Bu yılın trendlerine göre uyarlanmış ten rengine uyum sağlayan saç renkleri...

5 Nefret suçu nedir Bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi ön yargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlara nefret suçu deniliyor.

6 Ülke bayraklarında mor rengin tercih edilmemesi Dünyada toplam 193 ülke var ancak bu ülkelerin hiçbirinin bayrağında mor renk kullanılmıyor. Mor, tarih boyunca sadece seçkin kitlenin rengiydi.