Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evli ve bir çocuk babası 30 yaşındaki Kemal Dar, evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında baktığı 4 köpeği beslemeye çıktı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Dar, köpeklerin yan binanın terasına kaçtığını gördü. Köpeklerini almak için yan binaya geçmek isteyen Dar, dengesini kaybedip, binadan aşağıya düştü. Ağır yaralanan Dar'ın komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinden geçen bir sağlık memurunun ilk müdahaleyi yaptığı Kemal Dar, gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.