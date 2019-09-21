taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Köpekten kaçarken otomobil çarptı

Samsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa, seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

İHA | 21.09.2019 - 09:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Köpekten kaçarken otomobil çarptı

Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı.

Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği sebebiyet verdi. Birbirinden ilginç kazalar arasında en dikkat çekeni ise Canik ilçesinde meydana geldi.

KÖPEK ÜZERLERİNE DOĞRU KOŞTU

Hasköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 çocuk, kaldırım üzerinde ilerlerken bir süre sonra yolun kenarında bulunan boş bir arazide köpek koşmaya başladı. Köpek çocukların üzerine hızla koşarken, çocuklar ise panik yaparak kaçışmaya başladı.

Köpekten kaçarken otomobil çarptı VİDEO

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yolun karşısına kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesine seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, diğer kaldırıma savruldu. Yaralı çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

360
AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

313
Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

82
Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

118
28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

109
Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

145
Neslican Tay'ın son konuşması

Neslican Tay'ın son konuşması

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir