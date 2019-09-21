Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı.

Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği sebebiyet verdi. Birbirinden ilginç kazalar arasında en dikkat çekeni ise Canik ilçesinde meydana geldi.

KÖPEK ÜZERLERİNE DOĞRU KOŞTU

Hasköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 çocuk, kaldırım üzerinde ilerlerken bir süre sonra yolun kenarında bulunan boş bir arazide köpek koşmaya başladı. Köpek çocukların üzerine hızla koşarken, çocuklar ise panik yaparak kaçışmaya başladı.

Köpekten kaçarken otomobil çarptı VİDEO

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yolun karşısına kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesine seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, diğer kaldırıma savruldu. Yaralı çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.