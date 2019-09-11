taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7644
Euro
6.3412
Altın
1489.72
Borsa
101939.75
Gram Altın
275.959
Bitcoin
57795.82

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyerlere çarparak durabildi.

İHA | 11.09.2019 - 16:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi Onur Arab’ın kullandığı otomobil, Manavgat Sanayi Köprülü Kavşağı girişinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekeri jantıyla birlikte koparak bariyerlerin arasında kalmasına rağmen, otomobil yaklaşık 100 metre ilerideki bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN İLERLEDİ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Onur Arab otomobilden burnu bile kanamadan çıkarken, köprülü kavşakta trafik uzun süre tek şeritten verildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tedavi önerisini kabul etmeyen ve aracın sağ ön koltuğuna geçen Onur Arab, trafik ekiplerine kaza anını anlattı. Arab, yanında giden ve plakasını alamadığı bir otomobilin sollama yaptıktan sonra aniden önüne kırması sonucu bariyerlere çarptığını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Kopmuş tekerle 100 metre giden araç bariyere çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

177
Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

178
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

142
Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

203
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

78
Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu

Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu

183
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir