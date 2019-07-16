taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7076
Euro
6.3991
Altın
1405.65
Borsa
98028.49
Gram Altın
258.184

Köprü alev alev yandı

Bursa’da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

İHA | 16.07.2019 - 21:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’ndeki Hüdavendigar Parkı’nda bulunan birköprüde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan asma köprünün çevresinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple naylon poşet tutuştu. Yangın, kısa sürede etrafındaki otluk arazinin ve rüzgarın etkisiyle büyüdü.Köprü alev alev yandı

Bursa’da asma köprü alev alev yandı VİDEO

KÖPRÜ ALEV ALEV YANDI

Köprüyü saran yangın, itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.Köprü alev alev yandı

Olayı, gören bir vatandaş, “Bir arkadaşımız şurada bir duman var gidip bir bakar mısın dedi. Gidip baktık siyah poşetin içinden duman çıkıyor. Arkadaşlara rica ettik alıp götürene kadar olay büyüdü. İtfaiyeye haber verdik 5 dakika içinde geldi ve yangına müdahale etti” dedi.
Köprü alev alev yandı

Köprü alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

269
Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

202
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

80
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

77
Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyi teslim etmek için hazırız

Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyi teslim etmek için hazırız

229
Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

183
Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir