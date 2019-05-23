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Köprü cezaları iade edilecek

Köprü cezası kesilen 275 bin araç sahibinin ödediği paralar geri verilecek.

AA | 23.05.2019 - 07:56..
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Köprü cezaları iade edilecek

AK Partili milletvekillerince hazırlanan "torba kanun" teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

1 Ocak 2019'dan sonra araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

3,9 MİLYON LİRA İADE

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

Köprü cezaları iade edilecek

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İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Köprü cezaları iade edilecek

Köprü cezaları iade edilecek

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