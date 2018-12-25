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Köprü cezalarına af geliyor

Cezalı köprü geçişiyle ilgili ödemesi yapılan 25 bin 744 tebligatın tutarı, başvurulması halinde iade edilecek.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 07:09..
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Köprü cezalarına af geliyor

İlk olarak, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezaların 2019'da artırılmaması ve cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmamasını düzenleyen madde, müzakerelerin ardından kabul edildi.

KÖPRÜDEN YASAK GEÇİŞ

Teklifin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmesi yasak olan araçlarla ilgili maddesi de ayrıca oylanarak kabul edildi.

Buna göre; araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere, idari para cezası uygulanmayacak.

28 ŞUBAT'A KADAR İADE BAŞVURUSU VAR

Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

İADE TUTARI 19 MİLYON 922 BİN LİRA

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, cezalı köprü geçişiyle ilgili 24 bin 744 tebligatın ödemesinin yapıldığını, bu kapsamda 19 milyon 922 bin liranın vatandaşa iade edileceğini bildirdi.

Köprü cezalarına af geliyor

2017 yılı için 310 bin farklı plakaya ceza kesildiğini kaydeden Muş, "2018 ile alakalı tebligatlar netleşmediği için ortada sayı yok. Farklı plaka ancak bunlar birden fazla geçiş yapmışlar" dedi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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