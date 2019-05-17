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Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

Panelvan araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişleri, teklif Genel Kurul'da kabul edilirse silinecek.

AA | 17.05.2019 - 16:56..
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Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezalarının silineceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’, araçlarını süsleyip konvoy yaptı.

Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

Binali Yıldırım'ın açıklamaları doğrultusunda Meclis'te AK Parti'den adım geldi.

"BAŞKANLIĞA SUNDUK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.

Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

BAŞKA DÜZENLEMELER DE VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Panelvan ceza mağdurlarından kutlama VİDEO

Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

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