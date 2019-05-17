Köprü cezalarına af teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezalarının silineceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’, araçlarını süsleyip konvoy yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları doğrultusunda Meclis'te AK Parti'den adım geldi.

"BAŞKANLIĞA SUNDUK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.

BAŞKA DÜZENLEMELER DE VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Panelvan ceza mağdurlarından kutlama VİDEO