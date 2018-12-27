Köprü, öğrenciler geçtikten sonra çöktü

​Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı.

ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Üstüntaş Mahallesi'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrenciler geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.

Öğrencilerin, köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.