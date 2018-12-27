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Köprü, öğrenciler geçtikten sonra çöktü

Şanlıurfa Siverek Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağış nedeniyle zarar gördü. Öğrencilerin geçişinin ardından da yıkıldı.

DHA | 27.12.2018 - 15:39..
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​Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı.

ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Üstüntaş Mahallesi'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrenciler geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.

Öğrencilerin, köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Köprü, öğrenciler geçtikten sonra çöktü



Köprü, öğrenciler geçtikten sonra çöktü

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