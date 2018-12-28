Köprü ve gişelerde ceza yememek için dikkat

Köprü ve otoban cezaları, son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Bazı sürücüler, araçlarının maliyetinden fazla cezaların geldiğini görünce soluğu Ankara’da almıştı. Hükümet yetkilileri, bu problemi gidermek için geçtiğimiz günlerde af yasası çıkarttı.

On binlerce araç sahibini kapsayan bu af, mağduriyetleri gidermek için çıkartılsa da tekrar mağdur olmamak için bu cezalardan kaçınmak gerekiyor.

İstanbul’da yaşayanların veya İstanbul’dan geçeceklerin dikkat etmesi gereken birkaç konuya dikkat çekmek lazım. Bu konuda birçok kişinin merak ettiği soruları inceleyelim:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİR

Kamyonet dışındaki 1.sınıf araçlar ( Kamyonet, Panelvan ve Van tipi araçlar hariç)

Tüm yolcu servis araçları

Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş)

HANGİ ARAÇLAR GEÇEMEZ

Tır, kamyonlar ve ruhsatında kamyonet yazan hiçbir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanamaz.





FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİR

Tüm 1.sınıf araçlar

Tüm yolcu servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.)

Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş)

KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

HANGİ ARAÇLAR GEÇEMEZ

2.,3. 4. ve 5. sınıf araçlarla kimyasal ve tehlikeli madde taşıyan araçlar, zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak zorunda.

Aks sınırlamasına göre bazı kamyonetler,

İki aksın üzerindeki kamyon ve tırlar.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİR

Tüm motorlu araçlar.

HANGİ ARAÇLAR GEÇEMEZ

Hiçbir kısıtlama olmadan tüm araçlar 3. köprüden geçebilir.

Özel yük taşıyan araçlarla, kimyasal ve tehlikeli madde taşıyan araçlara bazı kriterler doğrultusunda izin verilir.

BANKA HESABINIZA HGS, OGS TANIMLAMASI YAPIN

HGS veya OGS dolumunu plakanızla birlikte banka hesabınıza tanımladığınız taktirde, içinde para kalmayan OGS veya HGS geçişleri için ceza yemezsiniz. Hesabınızdan geçtiğiniz gişe ücreti kadar bakiye, otomatik olarak çekilecektir.

OGS - HGS NASIL TEMİN EDİLİR

OGS ve HGS'yi anlaşmalı bankalardan veya satış bürolarından temin edebilirsiniz.

HGS'Lİ ARAÇ OGS GİŞESİNDEN GEÇERSE NE OLUR

HGS ve OGS sistemleri, yollarda beraber kullanılsa da farklı geçiş sistemleridir. HGS sistemi, araç çeşitlerine göre geçiş ücreti belirlemektedir. OGS sisteminde, ücret belirleme farklı bir şekilde yapılmaktadır.

HGS abonelіğі bulunan araç sahibinin OGS gіşe bölümünden geçmesi durumunda, bu konu geçiş ihlali olarak sayılmakta ve araç ѕаhibine cezai uygulama yapılmaktadır.

Bu cezai uygulama ise OGS sistemi içerisinde belirlenmekte ve sürücünün adresine gönderilmektedir. Bu cezanın da araç sahibi tarafından 7 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Dilerseniz de bu cеzayı ödemeden HGS sistemini iрtal ederek, OGS’ye geçebilir ve cezadan kurtulabilirsiniz.