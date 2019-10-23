taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8022
Euro
6.4585
Altın
1489.99
Borsa
97886.36
Gram Altın
278.076
Bitcoin
46757.85

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,5 milyar lira gelir elde edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyollardan 9 ayda 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.

AA | 23.10.2019 - 03:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 Ocak-Ekim döneminde toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.

KÖPRÜLERDEN 10 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Eylül’de yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.

9 AYDA TOPLAM 342 MİLYON GEÇİŞ

Yılın ilk 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,5 milyar lira gelir elde edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

83
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

8
Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

7
Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

1
Gaziantep'te kapkaç yapan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te kapkaç yapan 2 kişi yakalandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir