Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,5 milyar lira gelir elde edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 Ocak-Ekim döneminde toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.

KÖPRÜLERDEN 10 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Eylül’de yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.

9 AYDA TOPLAM 342 MİLYON GEÇİŞ

Yılın ilk 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.