Köprü ve otoyolların yeni ücretleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10,50 lira

-Aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50

-3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75

-6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 oldu.

ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf: AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

2. Sınıf: AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR.

3. Sınıf: AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4. Sınıf: DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5. Sınıf: DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

6. Sınıf: MOTOSİKLETLER (Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecek.)