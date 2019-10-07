taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7413
Euro
6.3033
Altın
1502.41
Borsa
103091.52
Gram Altın
277.419
Bitcoin
45889.02

Köprü ve otoyolların yeni ücretleri

Köprü ve otoyollara gelen yüzde 20 zamla birlikte, otomobiller için köprü geçiş ücreti 10,50 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 10:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10,50 lira

-Aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50

-3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75

-6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 oldu.

Köprü ve otoyolların yeni ücretleri

OTOYOLLARDA ÜCRET TARİFESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf: AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

2. Sınıf: AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR.

3. Sınıf: AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4. Sınıf: DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5. Sınıf: DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

6. Sınıf: MOTOSİKLETLER (Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecek.)

Köprü ve otoyolların yeni ücretleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

331
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

110
YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

174
İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

113
TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

42
ABD, Suriye sınırından çekiliyor

ABD, Suriye sınırından çekiliyor

147
Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir