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Köprüde trafik yoğunluğu

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'lara dayandı. Özellikle FSM'de trafik durma noktasına geldi.

DHA | 28.06.2019 - 18:33..
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Köprüde trafik yoğunluğu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan yol yenileme çalışması sürüyor. Anadolu Yakası'ndan İşe gitmek için yola çıkanlar bu sabah da yoğun trafiğe takıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saat 07.50 itibariyle yüzde 36 olan trafik yoğunluğu 08.20 itibariyle yüzde 44 olarak ölçüldü.

İŞ ÇIKIŞI DAHA DA ARTTI

Akşamüstü iş çıkışı saatlerinde ise trafik yoğunluğu daha da arttı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 59 seviyesini gördü.

Köprüde trafik yoğunluğu VİDEO

ASFALT KAZIMA DEVAM EDİYOR

Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk arttı.

Köprüde trafik yoğunluğu

Köprüde trafik yoğunluğu

Köprüde trafik yoğunluğu

Köprüde trafik yoğunluğu

Köprüde trafik yoğunluğu

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