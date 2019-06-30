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Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker şovu yapan maganda, trafikte can güvenliğini tehlikeye attı.

DHA | 30.06.2019 - 10:56..
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İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli bir maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde magandanın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor.

Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçti VİDEO

Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

Köprüden tek teker üzerinde geçen maganda

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