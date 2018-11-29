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Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 çocuk köprüde yük treninin vagonlarına atladı.

DHA | 29.11.2018 - 04:47..
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Olay saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi’nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Görgün tanıkların ifadesine göre aynı yaştaki Birhat Elitaş ile Deniz Çakmak, köprünün üzerinden hareket halindeki yük treninin üzerine atladı. Kısa sürede trenin üzerinde seyahat eden çocuklardan Birhat Elitaş, dengesini kaybederek düştü.

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

YÜKSEK GERİLİM HATTINA KAPILDI

Çevredeki bir kişi tarafından rayların kenarında yaralı olarak bulunan Elitaş, Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Elitaş'ın tam teşekküllü yanıt ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı VİDEO

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

ARKADAŞI YARALI BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Birhat Elitaş'ın ifadesi doğrultusunda beraberinde bulunan arkadaşı Deniz Çakmak'ı bulmak için araştırma başlattı. Demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle yapılan aramadan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu.

Olaydan sonra korktuğu anlaşılan Çakmak'ın ailesine de haber vermediği belirlendi.

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuk yaralandı

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