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Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girmeyi başardı.

AA |
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Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından yapılan açıklamada, Koramaz Vadisi'nin, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdiği belirtildi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, "Eşsiz değerlerimizden Koramaz Vadisi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Listesi'ne girdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen rakımdaki vadi, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapıyor.

Bu eşsiz vadinin UNESCO'ya adaylığı için arkeologlar, mağara araştırmacıları, sanat tarihçileri ve birçok ilgili çalışma yapmıştı.

Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

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