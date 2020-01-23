taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.942
Euro
6.5701
Altın
1566.6
Borsa
122540.22
Gram Altın
299.6
Bitcoin
49500.59

Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

Öldüren koronavirüs sonrası Çin'de birçok kişi, virüsten etkilenip yere yığılması, korku ve paniğe neden oldu.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 20:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

Çin, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrası virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Vuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor.

Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

SOKAKLAR, HASTANELER KORKU FİLMİNE DÖNDÜ

Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar  karantinaya alınıyor.

Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

Vuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak.

Koronavirüs sonrası insanlar, sokaklarda hastanelerde virüsün yayılması sonucu, bilinçlerini kaybedip yere yığılıyor.

Çin'de insanlar koranavirüs sonrası yere yığılmaya başladı İZLE

İlginizi Çekebilir
Fransız avukatlardan Haka dansı ile protesto
Fransa'da devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolara avukatlar Haka dansıyla katıldı.
Trump Orta Doğu'daki petrolü bırakmıyor
Irak ve Suriye'deki petrolü sahiplenen Trump, bölgedeki petrolü bir tek kendisinin koruyabileceğini söyledi
Amerika, Greta ile kavgaya devam ediyor
Greta Thunberg'den "O da kim oluyor ki" diye söz eden ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Üniversiteye gidip ekonomi eğitimi aldıktan sonra gelip konuşsun" dedi.
Irak gösterilerinde toplam 600 kişi öldü
Irak'ta 3 aydır devam eden gösterilerde her geçen gün şiddet tırmanırken Cumhurbaşkanı Salih, gösterilerin başladığı günden bu güne kadar 600'den fazla insanın öldüğünü açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

244
Ankara'da art arda depremler

Ankara'da art arda depremler

133
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

229
Emrah boşanıyor

Emrah boşanıyor

205
Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

80
Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

423
Makyajsız İrem Sak

Makyajsız İrem Sak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir