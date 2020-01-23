Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

Çin, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrası virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Vuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor.

SOKAKLAR, HASTANELER KORKU FİLMİNE DÖNDÜ

Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor.

Vuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak.

Koronavirüs sonrası insanlar, sokaklarda hastanelerde virüsün yayılması sonucu, bilinçlerini kaybedip yere yığılıyor.

Çin'de insanlar koranavirüs sonrası yere yığılmaya başladı İZLE