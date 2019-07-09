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Körelen bıçakları bilemek isterken parmağını kopardı

Denizli'de körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam, parmağını koparınca yardım için kahvehaneye gitti; ilk müdahaleyi itfaiye yaptı.

İHA | 09.07.2019 - 09:13..
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Hüseyin Karacan, evindeki körelmiş bıçakları birbirine sürterek bilemek istedi. Bir süre bıçakları bileyen Karacan, bıçaklardan birini kaydırmasıyla sol elinin parmaklarından birini keserek kopardı.

İTFAİYE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Kopan parmağını eline alan ve kesilen yeri bez parçası ile saran adam, yardım çağırmak için mahalle kahvehanesine gitti. Bu sırada tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri, Karacan’ı o şekilde görünce hemen müdahale ederek kesilen bölgeye tampon uygulayıp, ardından sağlık ekipleri çağırdı.

Körelen bıçakları bilemek isterken parmağını kopardı

YERİNE DİKİLDİ

İtfaiyeciler, bu arada dezenfekte edip buzla koruma altına aldıkları kopan parmağı da sağlık ekiplerine teslim etti. Karacan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karacan’ın kopan parmağı, başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Körelen bıçakları bilemek isterken parmağını kopardı

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