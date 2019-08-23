taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7743
Euro
6.3935
Altın
1494.46
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.243

Koreli turist Taksim'de 10 bin liralık telefonu çaldırdı

Taksim'de yürüyüşe çıkan Güney Koreli turistlerden biri, 10 bin lira değerinde telefonunu kaptırdı.

İHA | 23.08.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Talimhane'deki otellerden birinde kalan ve akşam saatlerinde dışarı çıkan Güney Koreli üç turistten biri, neye uğradığını şaşırdı.

Koreli turist Taksim'de 10 bin liralık telefonu çaldırdı

TELEFONU ALIP KAÇTI

Yürüdükleri esnada arkadan gelen şüpheli bir şahıs, turistleri takibe aldı. Kısa bir süre sonra şüpheli harekete geçip, turistin elindeki telefonu çekerek kaçmaya başladı.

Koreli turist Taksim'de 10 bin liralık telefonu çaldırdı VİDEO

ÇALIŞANLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Ne olduğunu anlamayan turistler şüphelinin peşinden koştu, ancak şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Bunun üzerine turistler, otellerine dönerek çalışanlardan yardım istedi.

Koreli turist Taksim'de 10 bin liralık telefonu çaldırdı

HIRSIZI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur turistin ifadesini alıp şüphelinin eşkalini tespit ederek, çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekiplerin, hırsızlık zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

90
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

144
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

33
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

92
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

25
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

17
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir