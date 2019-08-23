Koreli turist Taksim'de 10 bin liralık telefonu çaldırdı

Talimhane'deki otellerden birinde kalan ve akşam saatlerinde dışarı çıkan Güney Koreli üç turistten biri, neye uğradığını şaşırdı.

TELEFONU ALIP KAÇTI

Yürüdükleri esnada arkadan gelen şüpheli bir şahıs, turistleri takibe aldı. Kısa bir süre sonra şüpheli harekete geçip, turistin elindeki telefonu çekerek kaçmaya başladı.

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ÇALIŞANLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Ne olduğunu anlamayan turistler şüphelinin peşinden koştu, ancak şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Bunun üzerine turistler, otellerine dönerek çalışanlardan yardım istedi.

HIRSIZI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur turistin ifadesini alıp şüphelinin eşkalini tespit ederek, çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekiplerin, hırsızlık zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.