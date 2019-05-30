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Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

İki kamyonet ve işçi servisinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

DHA | 30.05.2019 - 22:02..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolu Hereke yokuşunda kaza meydana geldi.

Mehmet Kayacan yönetimindeki kamyonet önünde aniden fren yapan Ahmet Karakaya yönetimindeki  kamyonete arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün ismi bilinmeyen  işçi servisi de kaza yapan kamyonetlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi servisinde bulunan ve yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen ulaşıma açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

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