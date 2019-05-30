Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolu Hereke yokuşunda kaza meydana geldi.

Mehmet Kayacan yönetimindeki kamyonet önünde aniden fren yapan Ahmet Karakaya yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün ismi bilinmeyen işçi servisi de kaza yapan kamyonetlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi servisinde bulunan ve yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.















