taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47595
Euro
6.22355
Altın
1303.24
Borsa
103414.59
Gram Altın
229.712

Korkudan sokağa koşan adam ölümden döndü

Sabah saatlerinde Denizli'de meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam, kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu.

İHA | 20.03.2019 - 17:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli Acıpayam’da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı depremde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

İlçede bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde deprem olur olmaz panikleyen bir kişi, çay ocağından can havliyle dışarı çıkıyor.

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu İZLE

DEPREMİN ŞİDDETİ KORKUTTU

Şahıs gibi başka vatandaşlar da büyük panik ve korku ile kendilerini iş yerleri ve evlerden dışarı atarak kaçışmaya başlıyor. Bu esnada çay ocağından çıkan adam, yola birkaç adım attığı esnada çatıdan kopan kiremit ve beton parçaları yola düşmeye başlıyor. Şahıs yukarıdan düşen bir kiremit parçasından ise kıl payı ile kurtuluyor.

Görüntülerde ayrıca park halindeki bir motosikletin görünür biçimde sallanması ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

352
İngiltere'de hainler bir araya geldi

İngiltere'de hainler bir araya geldi

358
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

77
Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

301
Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

110
Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

87
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir