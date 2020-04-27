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Korona belirtisi olmayan şoförler yurt dışına çıkabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticaret konusunda yeni kararlara ilişkin açıklama yaptı.

AA |
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Korona belirtisi olmayan şoförler yurt dışına çıkabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığı için aldıkları yeni kararları duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelede gelinen aşamanın dikkate alındığını belirten Bakan Pekcan, ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde önemli bir adım atıldığını bildirdi.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN ŞOFÖRLERE YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZNİ

Pekcan, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene yapılacağını belirterek, "Koronavirüs semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek." dedi.

YABANCI ŞOFÖRLERE 72 SAAT

Yabancı uyruklu şoförlerin durumuna değinen Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek." ifadelerini kullandı.

Korona belirtisi olmayan şoförler yurt dışına çıkabilecek

İLAÇ, TIBBİ MALZEME, GIDA MADDELERİ...

Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verileceğini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca Türkiye'ye giriş yapan araçların yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağı, Türk ve yabancı şoförler için ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınacağı bildirildi.

Korona belirtisi olmayan şoförler yurt dışına çıkabilecek

KORONA BELİRTİLERİ GÖSTEREN YABANCI ŞOFÖRLER...

Koronavirüs semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilirken, Türk şoförlerin ise ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmalarının sağlanacağı aktarıldı.

Bakan Pekcan, fedakarca görev yaparak koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, Türkiye'nin güvenliğinin, toplumsal ihtiyaçlarının temini, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan gümrük personeline ve nakliyecilere teşekkür etti.

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