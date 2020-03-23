Korona geçtikten sonra kalıcı hasara neden oluyor

Ölücül virüs korona can alamaya devam ediyor.

Virüsü yok etmek için çalışmalar sürerken diğer yandan da iyileşen hastalar üzerinde tektikler devam ediyor.

Bugüne kadar koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 95 bin 829 oldu. İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.

İYİLEŞTİKTEN SONRA KALICI HASAR...

Koronavirüs genellikle alt solunum yollarını etkilediğinden, enfekte olanların çoğu kuru öksürük, nefes darlığı veya pnömoni (zatürre) belirtileri gösterir.

Hong Kong'da yapılan araştırma, iyileşmiş koronavirüs hastalarının akciğerlerinde hasar kalabileceğini ortaya koydu.

Hastaneden taburcu edilen 12 hastayla yapılan küçük çaplı bir araştırma, hastaların iki veya üçünün akciğer fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri onaylamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.Hong Kong'daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin, "Bazı hastalarda iyileşme sonrasında akciğer fonksiyonu yaklaşık yüzde 20 ile 30 oranında düşebilir" dedi.

AKCİĞERLERDE BUZLU CAM BENZERİ YAPILAR KEŞFEDİLDİ

Bilgisayarlı tomografide akciğerlerde sıvı veya parçacık dolu keseler görüldü; bu durumun hastalık geliştikçe giderek kötüleşebileceği kaydedildi.

Hong Kong'un bulguları, Şubat 2020'nin başlarında Wuhan'ın önceden yapılan araştırmalarını doğruladı. Yakın tarihli bir çalışmada, Vuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 koronavirüs hastasının akciğer taramasını analiz etti.

Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.