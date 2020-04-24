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Korona günlerinde daha özel: Ramazan Pidesi tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek, ekmek tarifimiz: Ramazan Pidesi!

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Korona günlerinde daha özel: Ramazan Pidesi tarifi #evdepişir

Ramazan ayının ruhunda kalabalık iftar sofralarında sevdiklerimizle bir arada olmak olsa da Ramazan pidesi geleneğimiz, tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sene biraz içimiz buruk; koronavirüs sebebiyle Ramazan’ın ilk gününde sevdiklerimizle ayrı sofralarda orucumuzu açacağımız için. Her ne kadar fiziken uzak olsak da, kalplerimiz bir atıyor. Unutmayın ki, bu günler geçecek ve yine herkes kocaman bir sofrada buluşacak sevdikleriyle… Nefisyemek.com olarak Ramazan’ın en çıtır pidesiyle iftarda da yanınızda oluyoruz ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem  bünyemizihem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Ramazan Pidesi Tarifi VİDEO

MİS KOKULU: RAMAZAN PİDESİ

Sokağındaki fırından 11 ay onun kokusunu bekleyenler burada mı? O koku mutfağınızı da sarsın istemez misiniz? E hadi o zaman, bugün sizin fırında Ramazan pidesi çıkacak...

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 350 ml su

- 10 gr kuru maya

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı tuz

- 500 gr un

- 4 yemek kaşığı galeta unu

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı su

- 2 yemek kaşığı susam

Korona günlerinde daha özel: Ramazan Pidesi tarifi #evdepişir

YAPILIŞI

1. Fırınınızı 240°C ye ayarlayın.

2. Yoğurma kabına suyu, mayayı, şekeri ve tuzu alıp karıştırın. Üzerine yavaş yavaş unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvam almaya başlayınca un serptiğiniz tezgahta yaklaşık 10 dakika daha yoğurun. Üzerine streç film geçirip 1 saat oda sıcaklığında mayalandırın.

3. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve elinizle dikdörtgen şekilde açıp kenarlarını orta kısma doğru katlayın. Oluşan uzunlamasına parçayı rulo şeklinde sarıp iki eşit bezeye ayırın ve yuvarlayın.

4. Fırın tepsisine galeta ununu serpin ve bezeyi üzerine alıp elinizle açarak oval şekil verin. Üzerine sürmek için bir kapta yumurta sarısını, eritilmiş tereyağını ve suyu karıştırın. Açtığınız hamurun üzerine sürün ve serçe parmağınızın dış kısmıyla hamura şekil verin. Üzerine susam serpin ve fırına verin. Fırına verdiğiniz anda 220°C ye düşürüp yaklaşık 10 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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