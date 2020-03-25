Korona günlerinde editörden #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi

Çok röportaj yapıyorum, çok yazarla tanışıyorum. Klasiklerle ilgili kitap öneri listesi hep veriyorum zaten. Bu kez daha yakın zamandan kitap önerileri vermek istiyorum. Listeyi de yaptığım röportajlardan ilham alarak kendim oluşturdum. Aslında listemde o kadar çok kitap, sevdiğim o kadar çok yazar vardı ki, karar vermesi zorlaşınca kendimce küçük bir oyun ürettim. Önümdeki listeden gözlerimi kapatıp 10 kitap seçtim. Severseniz listeye 10’ar 10’ar devam ederiz.

Şöyle de düşündüm aslında, şu an önerdiğim 10 kitap, aynı zamanda 10 röportaj demek. Onların da linkini bırakırım. Elinizin altında okuyacak çok seçenek olur. Ayrıca kurada çıkan kitaplardan sonra yeni kitaplar da çıktı. 10 kitap öneriyorum; ama onlar çoğalarak geliyor...

Siz bugünlerde hangi kitabı okuyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım, çoğalalım…

#evdeyimokuyorum

İÇİNDEN YOL GEÇEN HAYATLAR

Seymen Bozaslan bir gezgin. Ancak gezerken edindikleri konusunda biraz farklı düşünüyor. Ona göre gezdiğin yeri görmekten, lezzetli yemekler tatmaktan dahası insanlarla konuşmak diye önemli bir şey de var. Hikâyeler biriktirmiş. Birbirine komşu ve yabancı coğrafyaların insanlarının hikâyeleri; adına da “İçinden Yol Geçen Hayatlar” demiş…

İçinden Yol Geçen Hayatlar - Bir Gezginin Notları

Seymen Bozaslan

Libros Yay.

S.: 296

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LEMAN HANIM'IN MAVİ CADILLAC'I

Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı, içinde toplumun gerçeklerini barındıran, aşktan da kopmayan bir tarihi roman. Artuner:

"Tabii çocukluğumuzun İstanbul’undaki eski Amerikan otomobilleri dolmuş olarak kullanılıyordu. Onlara bindiğimizde koltuklarının ne kadar ferah, ne kadar rahat oldukları da hep hafızamızda yer etmiş. Böyle bir fikir oluştu. Sonra bu kurguyla Türkiye'deki sıkıntılı dönemleri de anlatabileceğimi düşündüm, böylece Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı romanımı yazmaya başladım." diye anlatmıştı romanın başlangıcını...

Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı

Burak Artuner

Mona Kitap

S.: 264

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Nihan Kaya ile "İyi Aile Yoktur", "İyi Toplum Yoktur" ve "Bütün Çocuklar İyidir" üçlemesi yolculuğunun başında tanıştık. Onunla her buluşmamız dolu dolu geçti. Ben üçlemenin son kitabını liste için seçiyorum şimdi, daha doğrusu kura öyle dedi; ama üçünü de tavsiye ediyorum. Bu üç kitap, kendimize ettiğimiz her haksızlığı anlayalım, kendimizi yeniden önce keşfedelim, sonra affedelim diye o kadar önemli ki...

Bütün Çocuklar İyidir

Nihan Kaya

İthaki Yay.

S.: 72

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Güneş, geçtiğimiz ay Hokus Pokus kitabının çıkardı; ama kurada Kapının Ardındaki Ben çıktı. Tarihi bir roman. Beyoğlu'nda eski bir kapı ile karşılaştığında düşüyor aklına bu romanı yazmak. 6-7 Eylül 1955'te yaşananlardan uzanan soluksuz bir hikâye. Hatta ikincisini de yazacak...

Kapının Ardındaki Ben

Güneş Altunkaş

Nemesis Kitap

S.: 200

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İSTANBUL'UN PAGAN ÇAĞI

Erhan Bey ile yaptığım en keyifli ve bilgili röportajlardan biriydi. Kadıköy'de buluştuk. Her zaman gezmek için gittiğim Kadıköy'de, bu kez tarihe yolculukyaptık. İstanbul'un Pagan Çağı'nda da, Marmaray kazılarıyla zenginleşen tarihi buluntulardan çok farklı bir İstanbul tarihini gün ışığına çıkarıyor... Ve burada sözü açılmışken Masalcı, Kadim Cadılık Öğretisi'ni de listenize almanızı öneririm...

İstanbul'un Pagan Çağı

Erhan Altunay

Destek Yay.

S.: 152

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Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vard, Hilal Özcan'ın ilk romanı. Hilal Hanım, bir psikolog ve mesleğinin gördüğü gözden bakarak yazmış. Romanda üç aşk var. Ece ile Kenan, Selda ile Kürşat arasındaki aşkla Ceyda’nın Kenan’a duyduğu tek taraflı aşk. Fakat bu üç aşk da, onları sadece karşı tarafa değil, aynı zamanda insan olmanın sınırsız potansiyeline çekiyor. Aşkın değiştirici, dönüştürücü, özgürleştirici, kimi zaman meydan okutan, kimi zaman da yıkıcı bütün deneyimlerinden geçerlerken birbirlerinden önce aslında kendi asıllarıyla tanışıyorlar. Bir aşk romanı demek eksik kalır...

Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı

Hilal Özcan

Artemis Yay.

S.: 302

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İSTANBUL KARELİ ÖYKÜLER

Tolga Gümüşay, fotoğraflara sözcükleriyle hayat veriyor; onlara bir hikaye bırakıyor. Öylesine hisli, öylesine duygulu ki, bir fotoğraftan bahsederken onu adeta yaşıyor. Hayatını özgürce yazabilmeye göre yaşıyor ve çok çalışıyor. Okurken her bir fotoğrafın sizdeki hikâyesinin de peşine düşüyorsunuz...

İstanbul Kareli Öyküler

Tolga Gümüşay

Altın Kitaplar

S.: 200

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BERİA

Beria, Cenk Çalışır ile beni tanıştıran ilk roman oldu. Öylesine sarsıcı bir kurgusu var ki, gerçekte bunların, hatta daha da fazlasının yaşanıyor olduğunu bilmek insanın içini söküyor adeta. Yani bu roman tam da yapması gerekeni yaptığına göre, demek ki ben iyi bir yazar keşfettiğim; ne iyi!" Cenk Bey, röportajımızın bir yerinde “Hafızalarında kalacak öyküler yazabilmiş olmaya çalışıyorum” şeklinde bir cümle kurdu. İnsan şu okuduklarını nasıl unutur ki… Polisiye sevenlerdenseniz naçizane önerimdir, Beria’yı kaçırmayın…

Beria

Cenk Çalışır

Oğlak Yay.

S.: 408

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DÜNYANIN UYANIŞI

Dünyanın Uyanışı artık hepimizin dilinde. Çünkü onu Atiye dizisiyle birlikte anabiliyoruz. Biliyorsunuz, Atiye dizisinin esinlenildiği kitap. Şengül ile 2019'un ilk röportajıydı. Bu romanda Göbeklitepe var, mistik duygular var. Özellikle diziyi de izlediyseniz, listeye alınmalı...

Dünyanın Uyanışı

Şengül Boybaş

Küsurat Yay.

S.: 469

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SÜPER BEYNİN SIRLARI

Bu kitabın yaşamamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Beynimizle yapabileceklerimizin sınırları yok. Ama Banu Hanım 7 sırrını veriyor. Kişisel gelişim alanında oldukça ilginç ve başarılı...

Süper Beynin Sırları

Banu Gökcül

Alfa Yay.

S.: 295

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BONUS: BİRİM

Birim de çok ilginç bir kitap. Henüz okumadım; ama bugün Deniz Bey ile telefonda konuştum ve çok ilginç bir röportaj yapacağız kendisiyle. Ruhsal sağlığın vücudumuza etkilerini ve gerçek iyileşmenin sırlarını paylaşıyor bizimle. Şu eve kapandığımız günlerde kaygı yönetiminde yanımızda bulunacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için enfes bir kitap. Bonus öneri olarak bu kitaba yer vermem gerek dedim. Koronavirüs günlerinde sorularınız varsa yazın, sorarım...

Birim

Deniz Şimşek

Nemesis Kitap

S.: 344

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Damla Karakuş

[email protected]

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