Korona günlerinde editörden #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi

Çok röportaj yapıyorum, çok yazarla tanışıyorum. Klasiklerle ilgili kitap öneri listesi hep veriyorum zaten. Bu kez daha yakın zamandan kitap önerileri vermek istiyorum. Listeyi de yaptığım röportajlardan ilham alarak kendim oluşturdum. Aslında listemde o kadar çok kitap, sevdiğim o kadar çok yazar vardı ki, karar vermesi zorlaşınca kendimce küçük bir oyun ürettim. Önümdeki listeden gözlerimi kapatıp 10 kitap seçtim. Severseniz listeye 10’ar 10’ar devam ederiz.
Şöyle de düşündüm aslında, şu an önerdiğim 10 kitap, aynı zamanda 10 röportaj demek. Onların da linkini bırakırım. Elinizin altında okuyacak çok seçenek olur. Ayrıca kurada çıkan kitaplardan sonra yeni kitaplar da çıktı. 10 kitap öneriyorum; ama onlar çoğalarak geliyor...
Siz bugünlerde hangi kitabı okuyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım, çoğalalım…
#evdeyimokuyorum
İÇİNDEN YOL GEÇEN HAYATLAR
Seymen Bozaslan bir gezgin. Ancak gezerken edindikleri konusunda biraz farklı düşünüyor. Ona göre gezdiğin yeri görmekten, lezzetli yemekler tatmaktan dahası insanlarla konuşmak diye önemli bir şey de var. Hikâyeler biriktirmiş. Birbirine komşu ve yabancı coğrafyaların insanlarının hikâyeleri; adına da “İçinden Yol Geçen Hayatlar” demiş…
İçinden Yol Geçen Hayatlar - Bir Gezginin Notları
Seymen Bozaslan
Libros Yay.
S.: 296
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LEMAN HANIM'IN MAVİ CADILLAC'I
Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı, içinde toplumun gerçeklerini barındıran, aşktan da kopmayan bir tarihi roman. Artuner:
"Tabii çocukluğumuzun İstanbul’undaki eski Amerikan otomobilleri dolmuş olarak kullanılıyordu. Onlara bindiğimizde koltuklarının ne kadar ferah, ne kadar rahat oldukları da hep hafızamızda yer etmiş. Böyle bir fikir oluştu. Sonra bu kurguyla Türkiye'deki sıkıntılı dönemleri de anlatabileceğimi düşündüm, böylece Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı romanımı yazmaya başladım." diye anlatmıştı romanın başlangıcını...
Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı
Burak Artuner
Mona Kitap
S.: 264
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Burak Artuner ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
Nihan Kaya ile "İyi Aile Yoktur", "İyi Toplum Yoktur" ve "Bütün Çocuklar İyidir" üçlemesi yolculuğunun başında tanıştık. Onunla her buluşmamız dolu dolu geçti. Ben üçlemenin son kitabını liste için seçiyorum şimdi, daha doğrusu kura öyle dedi; ama üçünü de tavsiye ediyorum. Bu üç kitap, kendimize ettiğimiz her haksızlığı anlayalım, kendimizi yeniden önce keşfedelim, sonra affedelim diye o kadar önemli ki...
Bütün Çocuklar İyidir
Nihan Kaya
İthaki Yay.
S.: 72
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Nihan Kaya ile Bütün Çocuklar İyidir röportajımızı okumak için tıklayınız.
Güneş, geçtiğimiz ay Hokus Pokus kitabının çıkardı; ama kurada Kapının Ardındaki Ben çıktı. Tarihi bir roman. Beyoğlu'nda eski bir kapı ile karşılaştığında düşüyor aklına bu romanı yazmak. 6-7 Eylül 1955'te yaşananlardan uzanan soluksuz bir hikâye. Hatta ikincisini de yazacak...
Kapının Ardındaki Ben
Güneş Altunkaş
Nemesis Kitap
S.: 200
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Güneş Altunkaş ile röportajımzı okumak için tıklayınız.
İSTANBUL'UN PAGAN ÇAĞI
Erhan Bey ile yaptığım en keyifli ve bilgili röportajlardan biriydi. Kadıköy'de buluştuk. Her zaman gezmek için gittiğim Kadıköy'de, bu kez tarihe yolculukyaptık. İstanbul'un Pagan Çağı'nda da, Marmaray kazılarıyla zenginleşen tarihi buluntulardan çok farklı bir İstanbul tarihini gün ışığına çıkarıyor... Ve burada sözü açılmışken Masalcı, Kadim Cadılık Öğretisi'ni de listenize almanızı öneririm...
İstanbul'un Pagan Çağı
Erhan Altunay
Destek Yay.
S.: 152
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Erhan Altunay ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vard, Hilal Özcan'ın ilk romanı. Hilal Hanım, bir psikolog ve mesleğinin gördüğü gözden bakarak yazmış. Romanda üç aşk var. Ece ile Kenan, Selda ile Kürşat arasındaki aşkla Ceyda’nın Kenan’a duyduğu tek taraflı aşk. Fakat bu üç aşk da, onları sadece karşı tarafa değil, aynı zamanda insan olmanın sınırsız potansiyeline çekiyor. Aşkın değiştirici, dönüştürücü, özgürleştirici, kimi zaman meydan okutan, kimi zaman da yıkıcı bütün deneyimlerinden geçerlerken birbirlerinden önce aslında kendi asıllarıyla tanışıyorlar. Bir aşk romanı demek eksik kalır...
Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı
Hilal Özcan
Artemis Yay.
S.: 302
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Hilal Özcan ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
İSTANBUL KARELİ ÖYKÜLER
Tolga Gümüşay, fotoğraflara sözcükleriyle hayat veriyor; onlara bir hikaye bırakıyor. Öylesine hisli, öylesine duygulu ki, bir fotoğraftan bahsederken onu adeta yaşıyor. Hayatını özgürce yazabilmeye göre yaşıyor ve çok çalışıyor. Okurken her bir fotoğrafın sizdeki hikâyesinin de peşine düşüyorsunuz...
İstanbul Kareli Öyküler
Tolga Gümüşay
Altın Kitaplar
S.: 200
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Tolga Gümüşay ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
BERİA
Beria, Cenk Çalışır ile beni tanıştıran ilk roman oldu. Öylesine sarsıcı bir kurgusu var ki, gerçekte bunların, hatta daha da fazlasının yaşanıyor olduğunu bilmek insanın içini söküyor adeta. Yani bu roman tam da yapması gerekeni yaptığına göre, demek ki ben iyi bir yazar keşfettiğim; ne iyi!" Cenk Bey, röportajımızın bir yerinde “Hafızalarında kalacak öyküler yazabilmiş olmaya çalışıyorum” şeklinde bir cümle kurdu. İnsan şu okuduklarını nasıl unutur ki… Polisiye sevenlerdenseniz naçizane önerimdir, Beria’yı kaçırmayın…
Beria
Cenk Çalışır
Oğlak Yay.
S.: 408
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Cenk Çalışır ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
DÜNYANIN UYANIŞI
Dünyanın Uyanışı artık hepimizin dilinde. Çünkü onu Atiye dizisiyle birlikte anabiliyoruz. Biliyorsunuz, Atiye dizisinin esinlenildiği kitap. Şengül ile 2019'un ilk röportajıydı. Bu romanda Göbeklitepe var, mistik duygular var. Özellikle diziyi de izlediyseniz, listeye alınmalı...
Dünyanın Uyanışı
Şengül Boybaş
Küsurat Yay.
S.: 469
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Şengül Boybaş ile röportajımızı okumak iiçin tıklayınız.
SÜPER BEYNİN SIRLARI
Bu kitabın yaşamamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Beynimizle yapabileceklerimizin sınırları yok. Ama Banu Hanım 7 sırrını veriyor. Kişisel gelişim alanında oldukça ilginç ve başarılı...
Süper Beynin Sırları
Banu Gökcül
Alfa Yay.
S.: 295
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Banu Gökcül ile röportajımızı okumak için tıklayınız.
BONUS: BİRİM
Birim de çok ilginç bir kitap. Henüz okumadım; ama bugün Deniz Bey ile telefonda konuştum ve çok ilginç bir röportaj yapacağız kendisiyle. Ruhsal sağlığın vücudumuza etkilerini ve gerçek iyileşmenin sırlarını paylaşıyor bizimle. Şu eve kapandığımız günlerde kaygı yönetiminde yanımızda bulunacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için enfes bir kitap. Bonus öneri olarak bu kitaba yer vermem gerek dedim. Koronavirüs günlerinde sorularınız varsa yazın, sorarım...
Birim
Deniz Şimşek
Nemesis Kitap
S.: 344
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
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Damla Karakuş
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