Korona günlerinde #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi

Malumunuz, koronavirüs sebebi ile bir süre hepimizin can güvenliği için evlerimizde kalmamız gerekiyor. Hayatımızı bir şekilde bunun üzerine kuracağız bir süre. Sosyal varlıklar oluşumuzdan dışarıda olmamak çok zor; ancak pekala evde de sosyalleşilebilir. Eminim hepimizin eksik bıraktığı çok şey var. Bunun yanında kitap okumak gibisi de yok doğrusu. Bir kitap öneri listesi hazırlayayım derken, Instagram’da Canım Şeniz Baş'ın listesi ile karşılaştım.

‘Bu, benim okumayı isteyip de bir türlü başlayamadığım ya da bitirmeye vakit bulamadığım kitaplar. Şimdi başladım. Paylaşayım dedim belki ne okusam diyen vardır.’ diyordu.

Sonra konuştuk biraz. Listeyi kullanayım mı derken, biraz daha ekleme istedim kendisinden. Seve seve kabul etti. Bu süreçte haftada birkaç kez böyle öneri listesi paylaşayım diyorum. Hepimize fikir olur hem. Kitaplığımızdan seçer okuruz. Olmadı internette e-kitaplar mevcut. Hadi o zaman bugünün listesi başlıyor…

Kimler evde okuyor? Siz de önerilerinizi yorumda benimle paylaşır mısınız?

#evdeyimokuyorum

NOT: Şeniz Baş ile daha önce yazarlığı ve kitapları üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi izlemek için tıklayınız.

SÜR PULLUĞUNU ÖLÜLERİN KEMİKLERİ ÜZERİNDE

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde tuhaf bir gerilim masalı, bir kara komedi, her şeyiyle kendine özgü bir hikâye. Akıl sağlığı ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve insan arasındaki karanlık sınırların kışkırtıcı bir keşfi. Çağdaş Polonya edebiyatının en güçlü sesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk’tan baş döndürücü bir roman...

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde

Olga Tokarczuk

Çev.: Neşe Taluy Yüce

Timaş Yay.



S.. 304

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TANNER KARDEŞLER

Taşıdığı otobiyografik niteliklerle de öne çıkan Tanner Kardeşler, yetişkin olmayı ve toplumun dayattığı kurallara göre oynamayı reddeden modern bir aylağın kimlik arayışının romanı; toplumun uzlaşılarına ayak uyduranlarla girişilen umutsuz bir çatışma.

Tanner Kardeşler

Robert Wasler

Çev.: Cemal Ener

Can Yay.

S.: 296

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KARINCALARIN GÜNBATIMI

Yalnızlar ve Meteliksiz Âşıklar romanlarıyla büyük beğeni kazanan Zaven Biberyan, Karıncaların Günbatımı’nda, Felaket’in şekillendirdiği ruhların akıp giden hayata bağlanmakta yaşadığı zorlukları, ailenin dönüp dolaşıp fertlerini ve kendini yok eden karanlık yanını, on yılda bir büyük bir siyasi sarsıntıyla kesintiyle uğrayan güvenlik duygusunun insanlar üzerinde yarattığı tahribatı adeta bir tragedya canlılığıyla anlatıyor. Karıncaların Günbatımı, Türkiye edebiyatının da en önemli romanlarından biri olmaya aday.

Karıncaların Günbatımı

Zaven Biberyan

Çev.: Sirvart Malhasyan

Aras Yay

S.: 528

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ALICE B. TOKLAS'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ

Yaklaşık elli yılını birlikte geçirdiği yakın dostu Alice B. Toklas’ın ağzından yazdığı bu renkli “özyaşamöyküsü”nde, Birinci Dünya Savaşı öncesi umut ve yenilik dönemini, savaşın yıkımlarını ve kendi edebiyat deneylerini tümüyle kendine özgü bir tarzda anlatıyor Gertrude Stein.

Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü

Gertrude Stein

Çev.: Nesrin Kasap

Metis Yay.

S.: 280

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KÜÇÜK DORRIT

İncelikle işlenmiş karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle Küçük Dorrit, döneminin toplumsal yapısına ayna tutan en önemli Dickens romanlarından biridir. Tutsaklık psikolojisinden özgürlüğün büyüsüne, sefaletin ağırlığından yükselme hırsına, pek çok duyguyu ve dönemin gerçeklerini ustalıkla işler. Ve ustanın bu benzersiz yapıtı ilk kez Türkçede.

Küçük Dorrit

Charles Dickens

Çev.: Turğut Berkes

Alfa Yay.

S.: 820

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TUFAN ZAMANI

"Atwood bize kendimizi nasıl göstereceğini biliyor, ama hayata tuttuğu ayna yansıtmaktan fazlasını yapıyor - bu ayna görüntüyü hem derinleştiren hem de bozan cıvalı aynalardan: insan doğasının derinliklerini ve muhtemel mutasyonlarını görmemizi sağlıyor." (Jeanette Winterson)



Tufan Zamanı

Margaret Atwood

Çev.: Dilel Şendil

Doğan Kitap

S.: 516

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HAYVAN MÜZESİ

Belgeleri inceledikçe tasarımcının gizemli aile tarihini deşifre eden ipuçları çıkar ortaya; Latin Amerika’nın tropikal ormanlarında güneye doğru yapılan siyasi bir hac yolculuğunun fonunda yıkımın doğal tarihi belirir. Farklı anlatıcıların farklı tarihlerde verdikleri bilgilerin peşinde polisiye bir kurguyla açılan roman, Subcomandante Marcos’tan W. G. Sebald’a, Marx’tan Walter Benjamin’e, Edward Hopper’dan Francis Alÿs’in yapıtlarına gizli açık göndermelerle okuru görünen ile gizlenen, yalan ile hakikat, hukuk ile adalet, sanat ile gerçek üzerine düşünmeye davet ediyor.

Hayvan Müzesi

Carlos Fonseca

Çev.: Roza Hakmen

Metis Yay.

S.: 384

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GÜRÜLTÜLÜ YALNIZLIK

Gürültülü Yalnızlık Hašek, Čapek ve Kundera ile beraber yirminci yüzyılın en önemli Çek yazarlarından Bohumil Hrabal’ın otobiyografik başyapıtı.

Gürültülü Yalnızlık

Bohumıl Hrabal

Çev.: Elif Gökteke

Notos Kitap

S.: 118

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TEPEDEKİ EV

Stephen King’den Neil Gaiman’a varan pek çok yazara ilham veren Shirley Jackson’ın bugün çağdaş edebiyat klasikleri arasında anılan Tepedeki Ev’i, dehşet ve deliliği anlatıyor.

Tepedeki Ev

Shirley Jackson

Çev.: Dost Körpe

Siren Yay.

S.: 232

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BEN BİR KEDİYİM

Kendisini kedilerden çok insanlara daha yakın hisseden bu isimsiz kedimiz, evinde kaldığı ortaokul öğretmeni ve bu öğretmenin evine gelip giden yakın arkadaşlarını alaylı bir dille incelerken, modernleşen Japon toplumunun tartıştığı gündelik konulara değinmeyi de ihmal etmiyor. Bağlarından kopmayan, aynı zamanda da hayranlık duygusundan uzak bir şekilde Batılılaşan toplumun sıradan insanlarını, sivri dilli bir kediden dinlemek sıradışı bir deneyim olacaktır. Üstelik daha önce hiç fare bile yakalamamış bir kediden.

Ben Bir Kediyim

Natsume Soseki

Çev.: Samet Atik

Ötüken Neşriyat

S.: 455

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BONUS: BEN KİRKE

NPR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi Kitabı, Goodreads okurlarına göre 2018’in En İyi Fantastik Kitabı!

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

Ben Kirke

Madeline Miller

Çev.: SedaÇıngay Mellor

İthaki Yay.

S.: 408

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Damla Karakuş

[email protected]

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