Korona günlerinde tarih severlere özel #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi

Dünyayı sarsan bir virüsle, ona karşı savaşarak yaşıyoruz günlerimizi. Bir ayı aşkın süredir evlerimizde kendi karantinamızı oluşturduk. Yapmak istediklerimizin listesi önümüzde. Bir de okunacak kitaplar listemiz var tabii. Bu süreçte sizinle kitap listeleri paylaşmaya çalışıyorum. Kendi içinde bir konsepti de olsun diyorum. Çünkü okunacak o kadar çok kitap, izlenecek o kadar çok film var ki…

Bugün tarih kitapları üzerine bir liste vereceğim. Listemde dünya tarihinden kendi tarihimize kadar 10 kitap var. Ama siz de yorumlarda önerilerinizi, fikirlerinizi paylaşırsanız çoğalabiliriz. Listenizde hangi kitaplar var? Bugünlerde hangisini okuyorsunuz?

#evdeyimokuyorum

BİR NEFESTE DÜNYA TARİHİ

M.Ö. 3500'den 1945'e kadar kronolojik olarak düzenlenmiş; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadoğu ve Orta Asya olarak bölgelere göre ayrılmış, bir nefeste okuyacağınız bir dünya tarihi kitabı. Farkında olsak da olmasak da, yaşadığımız dünya, tarihimiz tarafından şekillendirilmiştir. Tarih, aynı anda ortak insanlığın hem bir kaydı hem de bütünlüğünü sağlayan bir bağdır.



Bu kitap, antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı'na kadar yaşanmış büyük tarihsel olaylar hakkında fikir sahibi olmamız için gereken temel bilgileri içeren bir rehber. Büyük İskender'in imparatorluğu, Arap halifelerinin yükselişi ya da Çin'deki Tang Hanedanlığı, kadınların özgürleşmesi, komünizm ve faşizmin yükseliş ve düşüşleriyle ilgileniyor olabilirsiniz. Tüm bu konular ve daha fazlası hakkında son derece önemli bilgileri bu kitapta bulabileceksiniz. Kısa, kolay okunur, sade ve güvenilir bir kaynak olan bu eser, bugünkü dünyanın neden şimdiki gibi olduğunu anlamamızı mümkün kılacak kritik ipuçlarını ortaya koyuyor.

Bir Nefeste Dünya Tarihi

Emma Marriot

Çev.: Egemen Yılgür

Maya Kitap

S.: 208

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OSMANLI TARİHİNDE EFSANELER VE GERÇEKLER

Halil İnalcık kitabına Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde Rumlarla olan irtibat, İzmir’i fethedip Bizans’ı ürküten Türk komutanı Çaka Bey, son araştırmalar eşliğinde Ertuğrul Gazi’nin gerçek hikâyesi gibi kuruluş döneminin en önemli sayfalarıyla başlıyor.

Kitabın devam eden sayfaları arasında Çelebi Mehmed’in iktidar yolu, İstanbul Kuşatması’ndaki kritik üç gün, İstanbul’un fethi gibi oldukça şaşırtıcı ve kritik konular mevcut.

Boğazların 800 yıllık tarihi ve İstanbul, Sultan II. Osman’ın katli, iç savaş döneminin en merak edilen şahsiyeti Kösem Sultan, Sultan I. İbrahim’in hal’i ve katli, Osmanlıların Avrupa’da Protestanlığın yayılmasındaki rolü ve son olarak İnalcık’ın Türk Tarih Kongrelerinin değerlendirmesi ile kitap son buluyor.

Aslına bakılırsa tarihe meraklıysanız, İnalcık’ın bütün kitaplarını listeye almalısınız…

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler

Halil İnalcık

Kronik Kitap

S.: 272

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TÜRKLERİN TARİHİ

İki cilt halinde olan Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu'nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor. Akabinde Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları… Büyük bir mirasa, güçlü bir yapılanmaya ve tarihî bir zenginliğe sahip bir milletin, Türklerin adının nereden geldiği ve bu coğrafyaya ne zamandan beri "Türkiye" dendiği tartışmalarının tüm detayları… Kazanılan önemli savaşlar ve geri çekilmelerle, dahası ızdırablı toprak kayıplarıyla bugünkü halini alan Anadolu'nun hikâyesi…

"Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün... Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayalî bir tarih ve kahramanlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var…" (İlber Ortaylı)

Tarih meraklıları, İlber Ortaylı’nın kitaplarını da listeye almalı…

Türklerin Tarihi I-II

İlber Ortaylı

Timaş Yay.

S.: 320

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TÜFEK MİKROP VE ÇELİK

Tüfek, Mikrop ve Çelik, insanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularını soran ve bilimsel kanıtlarla yanıtlayan muhteşem bir eser. Biyoloji, coğrafya, dilbilim ve tarih gibi birçok alandan yararlanarak yazılmış, “Batılı” koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı. Dinlerin nasıl doğduğu, devletlerin nasıl kurulduğu, mikropların ve onlara bağlı hastalıkların nasıl oluştuğu, tarım ve hayvancılığın hayatımızdaki önemi, yazının neden icat edildiği, insanoğlunun teknolojiyi nasıl ve neden geliştirdiği, insanlık tarihinin temellerinin neler olduğu ayrıntılarıyla bu kitapta inceleniyor. Ve tüm hikâye bundan 13.000 yıl önce Orta Doğu’da yaşayan bir insanın bir buğday tanesini toprağa ekmesiyle başlıyor.

Tüfek, Mikrop ve Çelik

Jared Diamond

Çev.: Ülker İnce

Pegasus Yay.

S.: 664

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BİZANS’IN FETHİ

“Bu noktada Mehmet’in aklına harikulade bir plan gelir. Konstantiniye önünde hiçbir işe yaramadan öylece duran kadırgalarını karadan yarımadayı aşırtıp, Haliç körfezine sokacaktır. Çok cüretkâr ve soluk kesici bir girişim olan yüzlerce geminin yarımadanın tepelerinden taşınmasını Bizanslılar, bir zamanlar Anibal ve Napoléon’un hızla Alp Dağları’nı geçebilmesinin olanaksız olduğuna inanmış Romalılarla Avusturyalılar gibi, daha ilk günden çok saçma bulurlar. İnsanoğlunun deneyimlerine göre gemiler sadece denizde hareket edebilir. Bir donanmanın tepeleri aşması kesinlikle mümkün değildir. Ancak mümkün olmayanı gerçekleştirmek çılgın istençlerin simgesidir. Askeri dâhi savaş kurallarını önemsemez, gerektiğinde denenmiş yöntemleri değil, kendi yaratıcı düşlemini uygular.”

Stefan Zweig işte böyle anlatıyor, İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar kitabında, 29 Mayıs 1453 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından icat edilen, tarih kitaplarında o güne dek eşine rastlanmayan girişimi.

Bizans’ın Fethi – 29 Mayıs 1453

Stefan Zweig

Çev.: Ahmed Arpad

Everest Yay.

S.: 94

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21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS

21. yüzyılın en çok ses getiren düşünürlerinden Yuval Noah Harari, ilk kitabı Sapiens’te insanın nasıl önemsiz bir hayvandan dünyanın efendisine dönüştüğünü, ikinci kitabı Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle insanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu ele almıştı. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders ise yüzyılımızın eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya açıyor.

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Yuval Noah Harari

Çev.: Selin Siral

Kolektif Kitap

S.: 336

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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PARANIN TARİHİ

Osmanlılar için sikke, hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli iki simgesinden biriydi. Altın ve gümüş sikkeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça hükümdarın gücünü ülkenin en uzak köşelerine ulaştırıyorlardı. Osmanlılar paranın bolluğu ve piyasalardaki dolaşımıyla ticaret ve ekonominin sağlığı, canlılığı arasında güçlü bir ilişki olduğunun bilincindeydiler. Değerli maden darlıkları ve bunların ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle yaşamak ve mücadele etmek zorunda kalmışlar, ancak para konularında genellikle esnek ve pragmatik davranmışlardı.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi

Şevket Pamuk

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 396

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AKDENİZ’DE KORSANLIK

Akdeniz'in dünyanın kavşağı durumuna geldiği 17. yüzyılda korsanlık devlet teşviklerine dayalı bir sistemdi. Korsanlar devletten aldıkları destekle gemilere saldırıyor, saldırdıkları gemilerin mürettebatını köleleştiriyor, yüklerini yağmalıyor, dahası dünyayı haraca kesiyordu.

"Korsanlar tarihtir," diyen Tinniswood korsanlık tarihinin günümüz dünyasını şekillendirdiğini belirtirken, bizleri akıllardan çıkmayacak korsanlarla tanıştırmakla kalmıyor, o dönemin kanlı savaşlarına ve coşkulu zaferlerine de ışık tutuyor. Ortaçağın sona ermesiyle, önce adım adım, sonra da hızla emperyalizme giden yolda emperyalizm ve sömürgecilik bayrağının nasıl el değiştirdiğine tanık olacaksınız. Berberi Korsanları ile sadece tarihin belirli bir kesitindeki korsanlığı değil, aynı zamanda on yedinci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla kadar uzanan zaman diliminde denizciliğin ve de dünya tarihinin nasıl değiştiğini anlayacaksınız...

Akdeniz’de Korsanlık

Adrian Tinniswood

Çev.: Dinç Tayanç

İnkılap Kitabevi

S.: 304

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ALMANLARIN BÜYÜK TUZAĞI – ÇANAKKALE 1915

Çanakkale Cephesi, denizde ve karada 287, karada 260 gün devam etti. 8,5 ay süren Kara Muharebeleri çok daha kısa zamanda sona erebilirdi. Savaş neden uzatıldı? İtilaf Kuvvetleri, büyük umutlarla başladıkları Gelibolu Harekâtı sonunda, 8,5 ayda Seddülbahir bölgesinde 5, Arıburnu bölgesinde ise ancak 1,5 km ilerleyebildiler. Kazanılan bu kadar sınırlı bir arazi için işgal kuvvetlerinin 252.000, kaybedilen bu toprak parçası için Türk tarafının 250.000 kayıp verdiği bilinir. Kayıpların gerçek sayısı ne kadardır? Çanakkale Cephesi’nde Türk komutanların hazırladıkları Savunma Planı’nı Ordu Komutanı Alman General Liman von Sanders değiştirdi. Almanların gerçek amacı neydi?

Türk komutanların hazırladıkları Savunma Planı uygu-lansaydı ve muharebeler Türk komutanları tarafından yönetilseydi, Çanakkale Zaferi çok daha kısa sürede sonuçlanabilir miydi? Çanakkale Muharebeleri, her iki taraf için çok fazla zayiata mal oldu. Daha az sayıda kayıpla, aynı zafer elde edilemez miydi?

Almanların Büyük Tuzağı – Çanakkale 1915

Naim Babüroğlu

İnkılap Kitabevi

S.: 320

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TARİHTE PARLAMA ANLARI

Hangi parlama anı tarihteki büyük savaşların başlamasına neden oldu?Winston Churchill’i bir politikacıdan ve Rose Parks’ı otobüsteki bir kızdan daha fazla yapan şey neydi? Beatles manyaklığı nasıl başladı? Tarihte Parlama Anları, dönemleri, olayları ve insanları tanımlayan bu anları anlamaya ve tanıtmaya çalışır. Kısaca sunulan genel bakışlarla, anlaşılabilir zaman çizelgeleriyle ve faydalı tarihi çıkarımlarıyla hazırlanan ve Hiroşima’dan apartheid’e internetin doğuşundan Y2K paniğine kadar uzanan her şeyi kapsayan bu kitap yirminci yüzyılın erişilebilir bir tarihini sunuyor. Bugün dünyamızı şekillendiren önemli olayların detayları, Nelson Mendela, Edmunt Hillary ve John F. Kennedy gibi kilit kişilerin profilleriyle birleştirilerek her sayfa alıntılarla ve fotoğraflarla detaylandırdı.

Tarihte Parlama Anları

Ben Hubbard

Çev.: Kadriye Kızıl

İnkılap Kitabevi

S.: 180

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Damla Karakuş

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