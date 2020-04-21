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Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler

Koronavirüs günlerinde internette en çok aranan kelimeler belli oldu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
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Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, internet kullanımını da bir hayli artırdı. Ayrıca birçok şirket, internete aşırı yük bindirmemek için video kalitesini düşürdü veya indirme hızlarını sınırlandırdı.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, dernek olarak koronavirüs ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını açıkladı.

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını anlatan Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

google

EN .ÇOK ARANAN KELİMELER

Google Indeks'te genel olarak koronavirüs ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." dedi.

Instagram: @eshteknoloji

Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler

Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler

Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler

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