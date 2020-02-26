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Korona hastalarıyla kartlarla iletişim kuruluyor

Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.

İHA | 26.02.2020 - 16:54..
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Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle bilanço artmaya devam ederken, virüsten korunmak ve hastalarla iletişim kurmak için yeni yollara başvuruluyor.

Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu.

Çin’de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm VİDEO

KONUŞAMAYAN HASTALARLA KARTLARLA İLETİŞİM KURULUYOR

Jiangxi kentinden Wuhan’a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, korona virüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.

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