Hacettepe Üniversitsi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli olan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderis Vural, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören korona hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi.

DOKTORDAN MİCHAEL JACKSON DANSI

Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı ViDEO

"İLERİ YAŞ HASTAMIZIN DEĞERLERİNİN İYİYE GİTTİĞİNİ GÖRDÜK"

Hastasının durumu hakkında konuşan doktor, "Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş kovid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi." dedi.

"MORALİMİZ BOZULMAMALI"

Dr. Vural, sözlerine şöyle devam etti:

"Moralimiz asla bozulmamalı. Sağlık bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız ve ülkemizin bu sıkıntılı süreçten çıkıp tekrar sağlıklı günlere kavuşacağını biliyoruz. Milletimiz, sağlık bakanımızın önerileri doğrultusunda hareket etmeli, zaruri haller haricinde evden dışarı çıkmamalı"