taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

Ankara'da, bir haftadır yoğun bakımda olan hastasının iyileşmesi üzerine mutluluktan dans eden doktor, o anları sosyal medyada paylaştı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

Hacettepe Üniversitsi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli olan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderis Vural, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören korona hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi.

DOKTORDAN MİCHAEL JACKSON DANSI

Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı ViDEO

"İLERİ YAŞ HASTAMIZIN DEĞERLERİNİN İYİYE GİTTİĞİNİ GÖRDÜK"

Hastasının durumu hakkında konuşan doktor"Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş kovid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi." dedi.

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

"MORALİMİZ BOZULMAMALI"

Dr. Vural, sözlerine şöyle devam etti:

"Moralimiz asla bozulmamalı. Sağlık bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız ve ülkemizin bu sıkıntılı süreçten çıkıp tekrar sağlıklı günlere kavuşacağını biliyoruz. Milletimiz, sağlık bakanımızın önerileri doğrultusunda hareket etmeli, zaruri haller haricinde evden dışarı çıkmamalı"

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

Korona hastasında iyileşme gören doktorun dansı

İlginizi Çekebilir
Adana'da sokak yasağına helikopterli denetim
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Adana'da polis helikopteri havadan sokakları denetledi.
Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi
Başkale ilçesinde, korona vakalarını gizleyen Muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılırken, çalışmalarda 22 olan vaka sayısının 44'e çıktığı belirtildi.
Denizli'de sokak yasağına uymayan 3 kişiye para cezası
Denizli'de dışarı çıkıp bankta oturarak yasağı ihlal eden vatandaşlara 9 bin 450 lira ceza kesildi.
Sakarya'da kaza yapan ambulans devrildi
Araç ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
554
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
752
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
215
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
127
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
251
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
121
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
298
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir