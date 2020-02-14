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Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi

Koronavirüs karantinasından çıkan Türklerden biri olan Burcu Öner, ilk işlerinin Anıtkabir'e gitmek olduğunu söyledi.

AA | 14.02.2020 - 11:28..
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Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentinte ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası, kentte yaşayan 42 Türk vatandaşı, özel uçakla tahliye edilerek Ankara'ya getirilmişti.

14 GÜNLÜK KARANTİNA SONA ERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gündür gözlem altında tutulan vatandaşları ziyaret etti ve sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, karantina altına alınan 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, 14 günlük karantina süreçlerinin bittiğini açıkladı.

Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi ViDEO

SONUÇLARIN HEPSİ NEGATİF

Vatandaşların taburcu edildiğini belirten Koca, "Herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. 3 gün arayla aldığımız ve en son dün gece aldığımız numunelerin de sonuçları bu sabah çıktı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu, herhangi bir virüs tespiti olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi

Korona karantinası bitti ViDEO

KARANTİNADAN ÇIKAN TÜRKLER KONUŞTU

Vuhan'dan getirildikten sonra karantinaya alınan ve testlerin ardından taburcu edilen Burcu Öner, gazetecilere açıklama yaptı.

"İLK İŞİM ANITKABİR'E GİTMEK"

Oldukça mutlu olduğu görülen Öner, "Devletimize ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri el üstünde tuttular. Sağ olsunlar. Bugün itibarıyla ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum, arkadaşlarımla birlikte. İlk adresimiz Anıtkabir olacak. Hepimiz Vuhan'dan geldik. Vuhan'da İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. " ifadelerini kullandı.

Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi

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