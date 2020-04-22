Antalya'da yaklaşık 10 gündür şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konula Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı.

Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesi'ne giderek korona testi yapılan Baz’ın, sonucu pozitif çıktı.

KARANTİNA ODASINI YAYINLADI

Akşam saatlerinde bir test daha yapılacak olan Baz, yaşadıklarını ve hastane ortamında ne koşullarda olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak paylaştı.

Korona karantinasındaki kadın: Burası 5 yıldızlı otel gibi

"5 YILDIZLI OTEL GİBİ"

Hastanede kaldığı odadan bahseden Baz, “Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesi'ndeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum.” dedi.

"TÜRKİYE, SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇÖKMÜŞ ÜLKELERE DERS VERİYOR"

Sağlık çalışanlarının ilgi ve alakasının çok iyi olduğunu belirten Baz, “İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye telefonla arayabiliyoruz. Yarım saatte bir sağlık çalışanı dostlarımız geliyor. Ateş, tansiyon ve nabzıma bakıyorlar. Gerçekten ilgi alaka dört dörtlük burada. Duşumuz, sıcak suyumuz var. Yüce Allah devletimize zeval vermesin. Dünyanın sağlık sektörünün çöktüğü birçok gelişmiş ülkelere, Türkiye Cumhuriyeti resmen bir ders veriyor.” diye konuştu.