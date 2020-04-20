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Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktor çift, sınırlı sayıda kişinin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

DHA |
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Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

İstanbul'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. Elif Akova ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Alişan Berk Deniz çifti koronavirüs mesailerine kısa bir süre ara verdi.

Gelinlik ve damatlığın üzerine doktor önlüklerini giyip stetoskoplarını takan çift, ailelerinden ve yakınlarından oluşan sınırlı sayıda düzenlenen tören ile Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda evlendi.

"GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Doktor çift, nikah töreninin ardından çalıştıkları hastanelere giderek çalışmaya devam etti.

Buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Dr. Elif Akova, "Heyecanlıyız, buruk bir mutluluk içindeyiz. Daha kalabalık bir şekilde, sevdiklerimizle, bu önlemler olmadan olsun isterdik ama mevcut durumumuz belli. Zor zamanlardan geçiyoruz. Düğünümüz iptal oldu, bazı şeyler iptal oldu ama bir şekilde bu şartlarda nikahımızı kıyıp görevimize devam edeceğiz. Bundan on gün öncesine planladığımız bir düğünümüz vardı, onu iptal etmek zorunda kaldık.  Nikahtan sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

"İNSANLARA 'EVDE KAL' DİYORUZ"

İnsanlara 'evde kal' çağrısında bulunan Dr. Alişan Berk Deniz ise, "Ben de çok mutluyum. Tabii ki tam istediğimiz gibi olmadı. Şartlar el verdiğince yapmaya çalıştık. Mutluyuz, nikahtan sonra bu durumdan dolayı açıkçası bir planımız yok. Dağılıp, tekrar işimize devam edeceğiz. İnsanlara 'evde kal' diyoruz." dedi.

Doktor çift, nikahlarının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

Korona mesaisi yapan çift, nikah molası verdi

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