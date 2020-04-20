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Korona nedeniyle evde kalanların en çok tercih ettiği oyunlar

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, ülkemizdeki oyun sektörüne ilişkin son verileri açıkladı.

AA |
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Korona nedeniyle evde kalanların en çok tercih ettiği oyunlar

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm tünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlere kapandı. Bu durum, internet ve oyun trafiğini de bir hayli artırdı. Bazı oyun şirketleri de bu süreçte çeşitli indirimler uygulayarak, oyunseverlere destek oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, oyun sektörünün tüm dünyada ve Türkiye'de hızla büyüdüğünü söyledi.

Özdemir, e-sporda yeni turnuva ve müsabakaları başlattıklarına işaret ederek, "Bu yılın mart ayı itibarıyla koronavirüs salgını döneminde video oyun endüstrisinde satışların türüne göre artışlar; dijital oyunlarda yüzde 52,9, fiziksel oyunlarda yüzde 82, konsol oyunlarda ise yüzde 155 oldu." dedi.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN OYUNLAR

İlgi gören oyunlardan bahseden Özdemir, "Yeni çıkan oyunlardan özellikle beta sürecinde olan 'Valorant' ciddi anlamda ilgi görüyor. Bunların dışında Counter Strike, PES, Dota gibi oyunların yine kitleleri var. Oyunlarda en başı çeken FIFA, PUBG ile LOL oluyor." ifadelerini kullandı.

OYUN SATIŞLARI YÜZDE 63 ARTTI

Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye'de özellikle günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40-50 artış gözlendiğini belirtmiş ve toplam oyun satışlarının yüzde 63 arttığını ifade etmişti.

Instagram: @eshteknoloji

Korona nedeniyle evde kalanların en çok tercih ettiği oyunlar

Korona nedeniyle evde kalanların en çok tercih ettiği oyunlar

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