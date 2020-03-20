Korona nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Sitedeki verilere göre, koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya oldu. Ülkede toplam 3 bin 405 kişi, salgın yüzünden hayatını kaybetti.

İKİNCİ SIRADA ÇİN, ÜÇÜNCÜ SIRADA İRAN VAR

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.