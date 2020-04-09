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Korona New York'a Asya'dan değil Avrupa'dan geldi iddiası

Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, koronavirüs için, "Çoğunluğu açıkça Avrupalı" dedi.

AA |
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Korona New York'a Asya'dan değil Avrupa'dan geldi iddiası

ABD’nin New York Times gazetesinde yer alan haberde, yeni yapılan araştırmalara göre, koronavirüs salgınının Asya’dan değil Avrupa’dan New York’a taşındığı iddia edildi.

Haberde, New Yorklulardan alınan koronavirüs genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.

KORONANIN ÇOĞUNLUĞU AVRUPALI

Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesi'nde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, koronavirüs salgını için, "Çoğunluğu açıkça Avrupalı." teşhisinde bulundu.

Korona New York'a Asya'dan değil Avrupa'dan geldi iddiası

BENZER SONUÇLAR

Gazetede, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başka bir çalışmada da farklı bir grup vaka üzerinde çalışmasına rağmen çarpıcı şekilde benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

Araştırmalarda ayrıca, virüsün belirtilenden daha önce gizlice yayıldığını, sıkı bir test programı uygulanması durumunda çok daha önceden bunun tespit edilebileceği iddia edildi.

Korona New York'a Asya'dan değil Avrupa'dan geldi iddiası

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