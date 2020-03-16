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Korona, online alışverişleri yüzde 80 artırdı

Türkiye'de korona salgını sonrası, özellikle mart döneminde online mağazalardan yapılan alışverişler de büyük artışlar oldu.

DHA | 16.03.2020 - 13:57..
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Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması sonrası tüketiciler alışverişlerinde e-ticareti daha çok kullanmaya başladı.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE YÜZDE 80 ARTIŞ

Özellikle ilk vakanın görüldüğünün açıklandığı dönemde online yapılan alışverişlerde büyük artışlar yaşanırken, marketlerde 11 ile 15 Mart tarihleri arasında alınan siparişlerde, bir önceki haftanın aynı dönemine göre yüzde 80'lik bir artış olduğu belirtildi.

Korona, online alışverişleri yüzde 80 artırdı

EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER

En çok satılan ürünlerin se kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünler olduğu öğrenildi.

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