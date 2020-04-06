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Korona salgını maske savaşlarını başlattı

Virüsün yayılmasıyla birlikte birçok ülke birbirinin maskesine el koyarken; Türkiye, kendi halkının adresine bedava maske gönderiyor.

Haber Merkezi |
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Korona salgını maske savaşlarını başlattı

Dünya üzerinde hızlı yayılım gösteren ve günlük binlerce insanın canını alan ölümcül virüs korona, devletleri de birbirine düşürdü.

MASKE SAVAŞI

Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor.

Almanya, satın aldığı maskelere ABD’nin el koyduğunu iddia etti; Fransa’nın ise İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koyduğu bildirildi. Çekler de İtalya'nın maskelerine el koydu.

Korona salgını maske savaşlarını başlattı

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı ViDEO

AVRUPA'DA KRİZ ÇIKTI

Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı.

İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada; Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere, Fransa'nın el koyduğu bildirildi.

AMERİKA 4 KATINI TEKLİF EDİYOR

Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer; ABD’nin, Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.

Fransızlar da Amerikalıların, kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.

TÜRKİYE DE HALKINA ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERİYOR

Dünya üzerinde ABD ve Avrupa'da maske savaşları devam ederken; Türkiye, sosyal devlet olmanın bilincinde hareket ederek koronadan dolayı halkını mağdur etmedi.

Birçok ülke maske için birbiriyle dövüşürken Türkiye, ürettiği maskeleri vatandaşın ayağına ücretsiz olarak teslim ediyor.

Korona salgını maske savaşlarını başlattı

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