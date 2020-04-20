Korona sonrası 3 Avrupa ülkesinden normale dönme adımı

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler yavaş yavaş normalleşme adına bazı adımlar atmaya başladı.

Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve iş yerlerinin kapalı kaldığı birçok ülke, bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

Danimarka okullarını açarak ilk adım atan Avrupa ülkesi olurken Almanya'da bugün bazı küçük işletmeler açıldı. İtalya'da da kitapçılar kapılarını açtı.

ALMANYA'DA 800 METREKAREDEN KÜÇÜK İŞLETMELERE İZİN ÇIKTI

Almanya'da kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi. Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da bugünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor.

İTALYA'DAN DA KÜÇÜK İŞLETMELERE İZİN

İtalya'da ise kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler, çocuk kıyafeti satan dükkanlar ülkenin bazı bölgelerinde yeniden açıldı. Bilgi işlem sektöründe imalat yapan şirketler de üretime dönmüş durumda. Mevcut sınırlamaların bitiş tarihi ise 4 Mayıs.

OKULLARI AÇAN İLK AVRUPA ÜLKESİ: DANİMARKA

Okullarını açan ilk Avrupa ülkesi konumunda olan Danimarka, kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeleri de kısa bir sürenin ardından açtı.

Öte yandan Danimarka sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek.

Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak.