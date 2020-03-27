Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı

İngiltere, önceki gün tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın bugün de Boris Johnson'ın korona haberleriyle sarsıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan korona tesitinin pozitif çıktığını söyledi.
Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.
BORİS'İN DANIŞMANI KAÇTI
Bu açıklamaların yapıldığı sırada Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cumming , Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyduktan sonra kaçışı kameralara yansıdı.