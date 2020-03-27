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Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı

Boris Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu an baş danışmanı koşarak kaçtı

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 18:09..
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Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı

İngiltere, önceki gün tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın bugün de  Boris Johnson'ın korona haberleriyle sarsıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson,  bugün Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan korona tesitinin pozitif çıktığını söyledi.

Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı

BORİS'İN DANIŞMANI KAÇTI

Bu açıklamaların yapıldığı sırada  Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cumming , Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyduktan sonra kaçışı kameralara yansıdı.

Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı VİDEO

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