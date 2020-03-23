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Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Koronavirüs salgınının yaşandığı Güney Kore'de halk, toplu alanlardan uzak dururken çözümü arabalı sinemada buldu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 11:25..
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Koronavirüs salgınının vurduğu ülkelerden biri de Güney Kore...

Yaklaşık 9 bin vakanın görüldüğü ülkede 111 kişi hayatını kaybetti.

Güney Koreli yetkililer, halka kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde çağrılar yaparken, gişe rakamlarında da büyük düşüş yaşandı.

ARABALI SİNEMA İLGİ ODAĞI

Hal böyle olunca, başkent Seul'de yaşayan halk, çareyi arabalı sinemada buldu.

Salgın ortamında film izlemek için güvenli bir yer arayan Seul halkı, başkentte kurulan büyük ekranın önünde araçlarıyla yoğunluk oluşturdu.

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

HAFTA SONU BİLET TÜKENİYOR

Arabalı sinemanın sahibi Park Dong-ju, "Hafta içi satışlarda yüzde 10-20 oranında artış sağladık ve hafta sonları tüm biletler tükeniyor. Koronavirüs salgını sonrasında çok daha fazla çağrı ve internet sorgusu alıyoruz." dedi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, dini, kapalı spor ve eğlence tesislerinin faaliyetlerini 15 gün boyunca askıya almaya çağrısı yapmış, halktan evden çalışmalarını ve dışarı çıkmamalarını istemişti.

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

GÜNDE 10 BİN ÜCRETSİZ TEST

Öte yandan, Güney Kore'de virüsün tespit edilebilmesi için bir test geliştirildi.

Şu ana kadar ülke genelinde 290 binden fazla kişiye test yapıldı. Güney Kore'de günde yaklaşık 10 bin ücretsiz test uygulanıyor.

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi

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