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Korona tedbiri caretta carettaların yaşam şansını artırdı

Muğla'da, karantina sürecinde plajda kimsenin olmaması nedeniyle kaplumbağaların üremesi kolaylaştı.

DHA |
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Korona tedbiri caretta carettaların yaşam şansını artırdı

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na, nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri de caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için sahilde çalışma yürütüyor.

CARETTA CARETTALAR PLAJDA 5 AY KALACAK

İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

Koronavirüs yasakları caretta carettaların yaşam şansını artırdı VİDEO

İLK YUMURTLAMAYI YAPACAKLAR

DEKAMER Saha Sorumlusu Şenol Menzek, deniz suyu sıcaklığın artmasıyla caretta carettaların geldiğini belirterek, "Süreçten sonra dişi caretta caretta kumsala çıkarak ilk yumurtlamayı yapacak. Yumurtlamak için nem kaybı yaşamamak için geceleri dışarı çıkıyorlar. 2 aylık kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkıyor. Karantina sürecinde plajda kimsenin olmaması nedeniyle kaplumbağalar daha rahat kumsala çıkarak çiftleşme yapıyor. Balıkçılığın yasak olması nedeniyle kaplumbağaların yaralanma olaylarında azalma oldu." dedi.

8 KAPLUMBAĞA DOĞAL ORTAMLARINA BIRAKILACAK

DEKAMER'de görevli veteriner hekim Neslihan Filiz ise 8 kaplumbağanın, bakım ve tedavisinin tamamlanmasından sonra doğal ortamlarına bırakılacağını söyledi.

CARETTA CARETTALARIN YUMURTA BIRAKTIĞI BÖLGELER

Caretta carettalar; Muğla'nın Dalyan, Dalaman, Ekincik ve Fethiye; Antalya'nın Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa; Mersin'in Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı ve Davultepe; Adana'nın Akyatan, Yumurtalık ile Hatay Samandağ'daki yumurtlama alanlarına gelerek yumurtalarını bırakıyor.

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