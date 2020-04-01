Korona tedbirlerine uymayanlara para cezası geldi

Türkiye'de koronavirüs ölümleri ve vakaları artış göstermeye devam ediyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, şehir içlerinde birtakım tedbirler alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini, ara vermeden sürdürüyor.
CEZALAR YAĞDI
Salgınla ilgili mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, 20 ilçede kural ihlali tespit edildi.
Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 235 kişiye, 160 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 22 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 6 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu.