1 Korona tedbirlerine uymayanlara para cezası geldi İstanbul'da Polis, 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine toplam 160 bin 48 lira para cezası uyguladı.

2 WhatsApp beta sürümüne iki yeni özellik eklendi WhatsApp'ın güncellenen beta uygulamasına çoklu cihaz desteği ve süresi dolan mesajlar özelliği geldi

3 Erkek hemşireyi indiren şoföre soruşturma İBB, “Erkekten hemşire mi olur?" diyerek sağlık görevlisini otobüsten indiren özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı.

4 Serdar Ortaç taksi durağına gitti Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.

5 Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular Fatih'te, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

6 Salgını durduran Çinli doktordan öneriler Çin'in Hunan eyaletinde korona salgınını durduran doktor, Türkiye'ye 3 temel öneride bulundu.