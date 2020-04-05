Korona tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Bir fırıncı, korona nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

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Concacaf nedir

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na verilen isimdir. Concacaf Altın Kupası ve Concacaf Şampiyonlar Ligi adlarıyla iki de alt organizasyonu vardır.