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Korona tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

AA |
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Korona tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler, sıkı bir şekilde denetleniyor.

Şanlıurfa'da polis ekipleri, bir evin avlusunda toplanan çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini belirledi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda avludaki çoğu kişinin ayrıldığı tespit edildi.

3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Sosyal medya paylaşımlarından evin avlusunda bulundukları belirlenen 30 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Avludaki diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAVGA EDENLERE DE CEZA KESİLDİ

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Narlıova Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 3 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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