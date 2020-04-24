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Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

İzmit'te koronavirüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan, 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı.

İHA |
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Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu.

İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇUVALIN  NEREDEN ALINDIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını belirledi.

Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

BİNA SAKİNLERİ BOŞ DAİREDEKİ ÇUVALI ÇÖPE ATTI

Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Çetin’e (49) ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya’da yaşadığı bilgisine ulaştı.

AİLESİ KAYIP İLANINDA BULUNMUŞ

İncelemeyi derinleştiren ekipler, Çetin Ailesi'nin 2002 yılında Ercüment Çetin için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya’ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti.

Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

2 KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Çetin’in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin’i gözaltına aldı.

KARDEŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyeti'ne getirilen iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya’daki evlerinde ağabeyi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

KUM DOLU ÇUVALDA 18 YIL

R. Çetin ifadesinde, ağabeyini öldürdükten sonra battaniyeye sararak, İzmit’te bulunan evlerine getirerek kum dolu çuvala koyarak evden ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan E. Çetin’in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, ağabeyinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gözaltına alınan şahıslardan cinayeti işlediğini itiraf eden R. Çetin ile kardeşi E. Çetin, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

Korona temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

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